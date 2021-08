Tragedia in moto: perde la vita un maresciallo 30enne

Tragedia in moto a Legnano: perde la vita il maresciallo Carones

Un incidente mortale in moto, nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 agosto, è costato la vita al maresciallo di Legnano Angelo Carones (prima era stato alcuni anni in servizio alla stazione dei carabinieri di Parabiago).

Il giovane, di circa 30 anni originario del centro Italia, era bordo della sua moto quando intorno all'1, in piazza del Popolo a Legnano, ha perso il controllo della moto e ha urtato con il capo un grosso palo della luce che gli ha provocato la rottura delle vertebre cervicali per schiacciamento.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza di Legnano con il supporto dell'automedica.

Purtroppo, nonostante la corsa in ospedale a Legnano in codice rosso, per il maresciallo non c'è stato nulla da fare.