Una vera e propria tragedia ha scosso nella giornata di ieri, domenica 15 ottobre, la tranquillità della mattinata della città di Magenta.

Tragedia in città, 54enne trovato senza vita in camera d'albergo

Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita all'interno della camera della struttura alberghiera in cui stava soggiornando in via Giovanni Cattaneo.

L'allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 10.30 quando è partita la chiamata ai soccorsi. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenute un'ambulanza ed un'automedica in codice rosso oltre che gli uomini della Polizia Locale cittadina, guidati dal comandante Angelo Sallemi.

L'ipotesi del malore

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo, originario di Vicenza e che si trovava a Magenta per lavoro, abbia accusato un malore. Subito il personale medico si è messo al lavoro per cercare di prestare i primi soccorsi, ma purtroppo gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sarebbero quindi escluse cause violente.

Come detto a risultare fatale per l'uomo sarebbe stato un malore. Per stabilire però l'esatto motivo del decesso è stato disposto sul 54enne l'indagine autoptico che verrà effettuato nei prossimi giorni.