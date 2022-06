Tragedia in autostrada: furgone si ribalta, muore un calciatore 11enne

Tragedia in autostrada tra il casello di Marcallo-Mesero e Novara Est, nel territorio di Bernate Ticino.

Tragedia in autostrada

Nella serata di ieri, domenica 12 giugno 2022, un pulmino proveniente dalla Versilia con a bordo diversi giovanissimi calciatori novaresi dell'Asd Bulè Bellinzago si è ribaltato in A4. Sono appese subito disperate le condizioni di Leo Balzaretti, 11enne di Galliate, che è poi spirato nella notte all'Ospedale Maggiore di Novara. Nell’incidente, il mezzo era guidato dal padre del ragazzino deceduto, sono rimaste ferite altre sette persone. Sul luogo del sinistro, assieme agli agenti della Polstrada sono intervenuti l’elisoccorso e due ambulanze oltre ai Vigili del fuoco.

Il cordoglio della società sportiva

"L'Asd Bulè Bellinzago, nella persona del suo presidente Luigi Blasi, dei dirigenti e di tutto lo staff tecnico, dalla prima squadra al Settore Giovanile e la Scuola Calcio, di tutti gli atleti di ogni età e squadra, affranti dal dolore per la scomparsa del piccolo Leo si stringono con affetto" al padre Stefano (che è attivo nella società come collaboratore Area sportiva) "per la tragedia che lo ha colpito". "Esprimiamo a Stefano e ai suoi familiari il nostro cordoglio e la nostra vicinanza" prosegue la nota pubblicata dall'Asd sulla propria pagina facebook.