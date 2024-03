Tragedia dopo un'immersione al lago, sub muore in ospedale

A distanza di meno di una settimana di Elvira Mangini, 65 anni, morta domenica 3 marzo 2024 , dopo un’immersione nelle acque del Lago di Lecco a Moregallo, ancora una vittima in quello che era definito il paradiso dei sub. Sabato 9 marzo 2024 un sub di 62 anni, Fabio Mancini di Cusago, si è sentito male in località Moregge al Moregallo ed è morto poi all'ospedale Manzoni di Lecco.