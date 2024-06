Tragedia all’alba ad Abbiategrasso

Una vita spezzata a soli 19 anni. Una tragedia avvenuta questa mattina all’alba, lunedì 3 giugno 2024, sulla circonvallazione di Abbiategrasso la ss 494 in zona quartiere Mirabello

Indagini in corso

Erano da poco trascorse le 5.30 di questa mattino quando i soccorritori allertati e giunti sul posto non hanno potuto fare altro che decretare la morte del giovane, un biker, che a bordo della sua moto ha perso la vita mentre percorreva la provinciale in direzione Vigevano.

A far luce sulla dinamica dell’incidente saranno i rilievi effettuati dai Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso giunto sul posto. Da una prima ricostruzione il motociclista avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della sua motocicletta e finendo rovinosamente a terra andando ad impattare con violenza contro la segnaletica stradale. Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto sul ciglio della strada in mezzo all’erba alta.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, i soccorritori hanno trovato il corpo del centauro senza vita. Ora i rilievi raccolti dai militari potranno scoprire le cause del drammatico incidente.