Tragedia alla stazione di Legnano: muore investito da un treno

Tragedia alla stazione di Legnano: un uomo è morto travolto da un treno.

Tragedia alla stazione

E’ successo nella tarda serata di lunedì 24 agosto. Erano le 23.15 quando un uomo è stato investito da un diretto. Sul posto sono intervenuti l’automedica, i Carabinieri e i Vigili del fuoco, ma per lui non c’era più nulla da fare. Al momento la sua identità non è ancora stata accertata.

Seguiranno aggiornamenti

