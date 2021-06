Tragedia al depuratore di Canegrate: morto 56enne

Tragedia al depuratore di Canegrate questo pomeriggio, giovedì 24 giugno: morto un 56enne

Dramma questo pomeriggio, giovedì 24 giugno, poco prima delle 16, al depuratore di Canegrate, in via Cascinette, dove è morto un uomo di 56 anni che lavorava nell'impianto.

A dare l'allarme un collega.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Croce rossa di Legnano e l'automedica ma purtroppo quando i soccorritori sono giunti sul posto in codice rosso per l'uomo non c'era già più nulla da fare.

Gli uomini del 112 infatti, al loro arrivo, hanno solo potuto constatarne il decesso.

Ora sarà compito delle Forze dell'Ordine indagare sulle cause della morte ma l'ipotesi più concreta è che si sia trattato di un drammatico gesto estremo.

Il cordoglio