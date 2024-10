Tragedia a Vermezzo: 40enne perde la vita cadendo dal tetto

Tragedia domenica pomeriggio, 20 ottobre 2024, a Vermezzo con Zelo in via Kennedy. Un uomo , di 41 anni, residente nel piccolo Comune dell’hinterland milanese, mentre stava effettuando dei lavori sul tetto della sua abitazione, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è precipitato nel vuoto perdendo la vita.

Trovato a terra privo di vita

Per lui non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi giunti sul luogo dell’incidente con un ambulanza e un’auto medica. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Da una prima ricostruzione dei fatti i soccorritori giunti nella villetta hanno trovato l'uomo riverso a terra privo di vita. A lanciare l’allarme, verso le 18, sarebbe stata la moglie che era appena rientrata a casa. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che sono giunti sul posto per effettuare i rilievi e far luce sull’accaduto.