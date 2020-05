Tragedia a Settimo Milanese: muore una 17enne precipitando dal settimo piano.

Tragedia a Settimo Milanese: muore una 17enne

Tragedia a Settimo Milanese questa mattina, mercoledì 13 maggio, intorno alle 12. Una ragazza di 17 anni è caduta dal settimo piano di un palazzo in zona via di Vittorio. L’intervento degli equipaggi di ambulanze e di un elicottero del 118 è stato repentino e quando sono giunti sul posto la ragazza era miracolosamente ancora viva anche se in condizioni disperate. E’ stata caricata d’urgenza sull’elisoccorso ma è deceduta durante il trasporto in ospedale, al Niguarda. Sul posto anche i Carabinieri che stanno indagando per capire le cause dell’evento drammatico e ricostruirne i fatti.

TORNA ALLA HOME