É stato ritrovato nella mattinata di oggi, martedì 19 settembre, alle prime luci dell'alba il corpo di un uomo senza vita in via Matteotti a Robecco sul Naviglio, a poche decine di metri dal ponticello pedonale del naviglio.

Tragedia a Robecco, uomo senza vita ritrovato per strada

L'allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 6 quando un uomo che passava per la strada avrebbe notato il corpo esanime disteso lungo la strada. Subito è dunque partita la chiamata ai soccorsi che sono giunti sul posto in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica oltre ai Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Purtroppo il personale sanitario arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. I militari sono dunque al lavoro per cercare di far luce su quanto accaduto e cercare di ricostruire l'identità della persona.

Stando ad una prima e sommaria ricostruzione sembrerebbe che l'uomo abbia accusato un malore che sarebbe risultato poi purtroppo fatale.