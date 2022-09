era al mare con gli amici

Tragedia a Formentera: 25enne muore annegato

Muore durante una vacanza a Formentera. Tragico destino per un 25enne di Magnago, Marco Finocchiaro, annegato nel mare dell'isola più piccola dell'arcipelago delle Baleari, in Spagna. Il giovane si trovava in mare con altri amici quando è avvenuto il dramma. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti. Finocchiaro, studente di Chimica all'università, aveva studiato all'istituto Torno di Castano Primo, diplomandosi nel 2016 in Biotecnologie ambientali. Lascia la sorella Sonia, maggiore di tre anni, il papà Enrico e la mamma Valeria, oltre a tanti amici che lo ricordano come un ragazzo di buon cuore e uno spirito libero amante della natura e degli animali.