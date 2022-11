Tragedia a Baranzate: muore 52enne di Magenta

Tragedia sulle strade nella notte: a Baranzate è morto un automobilista 52enne di Magenta

Tragedia in strada

Il sinistro è avvenuto nella notta tra giovedì e venerdì. Mancavano pochi minuti alle 3.30 quando lungo via dell'Innovazione a Baranzate si è consumata la tragedia. Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, un automobilista 52enne di Magenta stava viaggiando alla guida di una Fiat 600 quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro il guard rail. L'allarme è scattato in pochi minuti e sul posto è sopraggiunto personale del 118, oltre ai Carabinieri del Radiomobile, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 52nne: la salma è stata poi portata in obitorio e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà accertare se la morte sia legata a un malore o a seguito dell'impatto