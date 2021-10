Traffico in tilt sull'A8: otto chilometri di coda

Disagi

A causa di un incidente avvenuto tra il bivio A8-A36 Pedemontana e Legnano.

Traffico in tilt sull'A8 all'altezza di Legnano a causa di un incidente.

Traffico in tilt sull'autostrada A8 a causa di un incidente

Il sinistro è avvenuto alle 17.40 all'altezza del bivio con l'A36 Pedemotana. Due le auto coinvolte, tre i feriti: due giovani di 32 e 33 anni e un uomo di 82. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, un'ambulanza della Croce rossa di Legnano e una della Sos di Uboldo. Fortunatamente, le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi de previsto: sono stati infatti traportati in ospedale in codice giallo. A rilevare l'incidente sono stati gli uomini della Polizia Stradale di Novate Milanese. Inevitabilmente, la circolazione ha subito rallentamenti, al punto che si sono formati ben otto chilometri di coda in direzione Milano.