Traffico in tilt per un incidente sul Sempione: grave un motociclista. Lo scontro con una vettura è avvenuto a Rho pochi minuti dopo le 7.

Traffico in tilt

E' ripartito tutto: oggi, primo giorno di scuole aperte. Il traffico a Rho, però, stamattina è dovuto a un brutto incidente avvenuto alle 7,10 sul Sempione.

Grave il motociclista

Sul posto si sono subito recati i soccorsi: un'ambulanza e un'automedica sono arrivate con le sirene spianate in codice rosso. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente tra una moto e un'auto, ma sembrerebbe che ad avere la peggio è stato il motociclista di 43 anni. Ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in ospedale sempre in codice rosso. Fortunatamente, però, non sarebbe in pericolo di vita.