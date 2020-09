Traffico bloccato verso il centro di Rho: auto travolge 32enne sul monopattino elettrico FOTO

Traffico bloccato nel centro di Rho: auto travolge 32enne sul monopattino elettrico. Sul posto due ambulanze e la Polizia locale.

Grave incidente stradale alle 10 di oggi, venerdì 4 settembre, in corso Europa a Rho. Sfortunato protagonista un ragazzo di 32 anni investito da una Opel Corsa guidata da un pensionato mentre si trovava su un monopattino elettrico. Il sinistro è avvenuto all’incrocio con via Donizetti e via Milano. Sul posto l’automedica, due ambulanze una della Croce Rossa e l’altra dell’INTERSOS Milano, e gli agenti della Polizia locale di Rho chiamati per regolare il traffico che in questo momento è bloccato in direzione del centro di Rho. L’auto arrivava da via Donizetti mentre il ragazzo a bordo del monopattino stava percorrendo corso Europa dalla stazione verso la Citterio. Il 32enne ha un trauma facciale e ferite alla testa.

