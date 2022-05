Tossicodipendente dà in escandescenza in stazione

Stazione ferroviaria di Rescaldina ancora nel caos.

Stazione, tossicodipendente dà in escandescenza

Momenti di tensione quelli che si sono vissuti la sera di ieri, venerdì 19 maggio 2022, nella stazione ferroviaria di Rescaldina. Erano circa le 23.15 quando un giovane ha iniziato a dare in escandescenza, girando per i vari locali della struttura. Spaventati, alcuni presenti che stavano salendo e scendendo dai treni hanno chiesto aiuto.

L'intervento

Sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano insieme all'ambulanza della Croce rossa. Il ragazzo, 23 anni, era molto agitato avendo assunto della sostanza stupefacente. I soccorritori e i militari sono riusciti poi a calmarlo, fatto salire sull'ambulanza è stato portato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.

Già due giorni fa si era registrato un episodio simile: un 50enne, molto probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, girovagava per la stazione in stato confusionale.