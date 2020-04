Tortorelle salvate dalle grinfie del gatto che aveva ucciso la loro mamma

Tortorelle salvate a Buscate: in azione i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che le hanno poi affidate al Wwf di Vanzago. La loro mamma era scesa dal nido ed era stata uccisa da un gatto.

Tortorelle salvate

La chiamata ai Vigili del Fuoco di Inveruno era arrivata da una signora che chiedeva un loro intervento un po’ particolare. Nel sottotetto di casa, a Buscate, la donna aveva un bel nido di tortorelle. Solo che la mamma tortorella era scesa per cercare del cibo trovandosi davanti a un gatto. Il felino l’ha aggredita, ferendola mortalmente. Così la padrona di casa ha lanciato l’allarme per mettere in salvo i suoi piccoli.

Sul posto sono così arrivati i pompieri volontari inverunesi che, utilizzando due pezzi di scala italiana, hanno raggiunto il nido prelevando i due uccellini che sono poi stati consegnati al Wwf di Vanzago.



