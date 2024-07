Toro cade in un canale, recuperato dai Vigili del Fuoco

Intervento fuori dall'ordinario per i Vigili del Fuoco, che nella mattinata di giovedì 4 luglio sono accorsi in via Giotto a Marcallo con Casone per salvare un toro di due quintali e mezzo caduto accidentalmente in un canale del consorzio Villoresi, nei pressi dell'autostrada A4.

Salvato toro caduto in un canale

Immediate le operazioni di soccorso, durate dalle dalle 6.15 alle 8.30 del mattino. L’animale si trovava infatti allo stremo delle forze a causa del tempo trascorso in acqua e a circa dieci metri da una cascata dove sarebbe molto probabilmente annegato.

Una volta rimossa la recinzione del canale e immobilizzato il toro, il personale del consorzio giunto sul posto ha chiuso il flusso d’acqua al fine di consentirne il recupero da parte dei pompieri, che grazie a una particolare imbragatura hanno potuto tirarlo fuori. Durante i preparativi per il salvataggio il bovino è stato inoltre debitamente rifocillato.

Nel frattempo, i Carabinieri della compagnia di Legnano hanno provveduto a rintracciare il legittimo proprietario, al quale è stato poi riconsegnato l'animale. Visitato dai veterinari dell'Ats, il toro è risultato essere fortunatamente in buone condizioni di salute nonostante il rocambolesco accaduto.