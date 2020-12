Torna lo sportello “Qui e Ora” per l’orientamento del volontariato rhodense.

“Il 2020 è stato un anno intenso, complicato, doloroso ed emozionante. In tutti i sensi.

Se chiudete gli occhi e provate a pensare a quello che abbiamo passato e a quello che ancora stiamo attraversando, viene quasi voglia di non riaprirli. Ma il nuovo anno è alle porte… proviamo a farlo entrare facendogli spazio, dandogli modo di portare aria fresca, cambiamento, positività. Anche se comporta un ulteriore sforzo e fatica, recuperiamo le forze e facciamo rete. Proviamo ad alimentare la nostra sensibilità verso la comunità, e aiutiamoci insieme ad affrontare il 2021 nel migliore dei modi”. Così esordiscono “Noi di Fare Diversamente APS” che esattamente un anno dopo l’apertura dello Sportello di Orientamento al Volontariato, sospeso a causa dell’emergenza Covid-19 a marzo 2020, tornano sabato 5 dicembre con la riattivazione del medesimo, in modalità telefonica.

“Gli abbiamo dato un nome: “Qui e Ora” e gli abbiamo dato un vestito fatto su misura. Fatto con la passione e l’energia delle persone che ne fanno parte”.

“Qui e Ora”

“Qui e Ora” è un progetto reso possibile anche grazie alla stretta collaborazione con #OltreiPerimetri, con il Consiglio della Solidarietà Sociale e del Volontariato del Comune di Rho, e il sostegno del Bilancio Partecipativo “Dirò la mia 2018”. Obiettivo del servizio è quello di offrire ai cittadini di Rho informazioni, consigli e contatti mirati per far sì che gli stessi entrino in comunicazione consapevole con le Associazioni del territorio, diventando cittadini attivi, partecipi e informati.

Volontariato: cosa si può fare?

In questo periodo di emergenza e restrizioni limitanti, sono comunque molteplici sul territorio Rhodense le opportunità di volontariato e le aree di cittadinanza attiva nelle quali possiamo operare:

– Spazi compiti a distanza

– Spazi di protagonismo culturale

– Donazione del sangue

– Accompagnamento e supporto agli anziani

– SOS: spesa e farmaci a domicilio

– Gestione di market solidali

– Operatori di soccorso

– Operatori di Protezione Civile

– Spazi di protagonismo giovanile

– Organizzazione e segreteria

– Prenotazione visite mediche

– Insegnamento dell’italiano agli stranieri

– Supporto nella digitalizzazione

– “Green Mood On” Prendersi cura dell’ambiente

Per informazioni

“Chiamaci, per scoprire come puoi aiutare la tua città e i suoi cittadini”.

Per maggiori informazioni: Lo Sportello telefonico “Qui e Ora” è un servizio gratuito attivo dal lunedì al sabato, dalle 17.00 alle 19.00

– chiamando il numero 320.3942144

– scrivendo all’indirizzo email: coordinamento@farediversamente.it

