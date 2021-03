Torna il premio Zucchetti per le tesi di laurea

Torna in questo 2021 il premio di laurea intitolato al professor Eugenio Zucchetti.

Tesi di laurea

Il riconoscimento voluto dall’amministrazione comunale di Pregnana intende premiare tesi di laurea dedicate al lavoro, al welfare e alle disuguaglianze sociali, ovvero i temi su cui si è costruita la carriera di Zucchetti, professore di Sociologia delle relazioni di lavoro presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana dal 1992 al 1998.

Focus su lavoro e disuguaglianze

Il premio di quest’anno è aperto a tutti i laureati negli anni accademici 2018-‘19 e 2019-‘20 iscritti alle Università di Milano e provincia.

L’obiettivo del premio è quello di promuovere e sostenere studi, riflessioni e ricerche in ambito multidisciplinare su temi e questioni inerenti il mercato del lavoro, la disoccupazione, l’inserimento lavorativo degli immigrati, le politiche sociali e del lavoro, il rapporto tra formazione e disoccupazione: si rivolge ai neolaureati di corsi di laurea magistrale e di laurea breve in diverse discipline, in particolare – a titolo esemplificativo – sociologia, statistica, economia, giurisprudenza.

Domande sino a giugno

Sul portale del Comune di Pregnana sono presenti tutti le informazioni utili a partecipare al concorso: la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 giugno 2021. Il Comune pregnanese mette in palio un totale di 3mila euro.