Torna il mercato del lunedì nel centro storico

Dal 4 maggio riprende il mercato del lunedì nel centro storico di Rho. Dalle 8 alle 13 si potranno comprare solo prodotti alimentari. Il mercato sarà suddiviso in 2 aree con un unico ingresso e un’unica uscita per ciascun area.

La riapertura del mercato del lunedì è possibile a seguito dell’ordinanza sindacale che predispone alcune misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza. Il Sindaco ha nominato inoltre il “Covid Manager” con il compito di coordinare sul posto il personale addetto, con il supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure definite nell’ordinanza sindacale.

“Abbiamo ritenuta opportuna la riapertura del principale mercato comunale – afferma il Sindaco Pietro Romano – per consentire ai cittadini una maggiore possibilità di approvvigionamento di generi alimentari anche a basso costo e per attenuare le code attualmente presenti pressoché in tutti gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari. Al momento non è consentito allargare la vendita di prodotti non alimentari. Inoltre non saranno riaperti i mercati rionali in considerazione della difficoltà organizzativa nell’attuazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza imposte. Fino a nuova ordinanza non sono autorizzate anche tutte le fiere e le sagre”.