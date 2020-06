Torna il premio «Corniolo d’Oro» che, come in passato, sarà consegnato in occasione delle celebrazioni della Festa del Paese di Settembre, in fase di ideazione dopo l’emergenza Covid-19.

Cornaredo, torna il Corniolo d’Oro

Sono dunque aperte le candidature per il riconoscimento che il Comune di Cornaredo assegna a cittadini singoli, associazioni o enti che si sono distinti per meriti in ambito civico, sociale, nel volontariato, sul lavoro e nello studio che, con opere concrete nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della pubblica amministrazione, della solidarietà sociale, della scuola e dello sport, con attività di carattere assistenziale e filantropico, con azioni di alto profilo morale, coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo dato lustro alla Città, accrescendone il prestigio attraverso la loro personale virtù e servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

Segnalazioni dei cittadini

Le segnalazioni, con relativa nota biografica e motivazione, dovranno pervenire in Comune, ufficio Protocollo, entro le ore 12 del 14 luglio 2020 e potranno essere inoltrate, per iscritto, da Amministratori (Sindaco, Consiglieri comunali, Assessori), Enti ma anche, e soprattutto, da singoli cittadini e Associazioni. Le candidature saranno, successivamente, valutate dall’apposita Commissione consiliare.

TORNA ALLA HOME