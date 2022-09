Torna dalle vacanze e trova il negozio messo a soqquadro dai ladri

Al commerciante non è rimasto altro da fare che denunciare l'episodio ai carabinieri della Tenenza di Pero

Quando ha alzato la serranda si è trovato il negozio messo a sotto sopra

Brutto rientro dalle vacanze per Delio Ciavarella rhodense, da diversi anni titolare di un negozio di parrucchiere nel centro di Pero. Nella mattinata di domenica il commerciante si è recato nel suo negozio di via Sempione per effettuare le pulizie, dopo le vacanze estive, in vista della riapertura del negozio prevista per la mattinata di lunedì. Quando però ha alzato la serranda e aperto la porta si è trovato il negozio messo a soqquadro dai ladri.

Rubate spazzole, phone della Dyson e le monete che erano nel registratore di cassa

I malviventi che sono entrati dopo aver spaccato una finestra posta sul retro hanno rubato spazzole phone della Dyson e, dopo aver rotto il registratore di cassa anche alcune monete che si trovavano all'interno. Al commerciante perese non è rimasto altro da fare che raccogliere i vetri della finestra rotta, fare la conta dei danni ed effettuare la denuncia presso la tenenza dei carabinieri di Pero.