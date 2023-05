Torna dalle vacanze e trova i ladri in casa

Un cittadino di Rho di ritorno da una breve vacanze ha trovato in casa i ladri nel suo appartamento: ha chiamato subito la Polizia che è riuscita ad arrestare il malviventi.

Trova i ladri in casa al ritorno dalle vacanze

Nella serata appena passata, un cittadino rhodense, al ritorno da una breve vacanza, notava delle corde che pendevano dal balcone sito al primo piano della sua abitazione e sentiva dei rumori provenire dall’appartamento, che invece doveva essere vuoto.

Anche se la porta di ingresso, regolarmente chiusa, non presentava alcun segno di forzatura, il proprietario realizzava subito che all’interno potessero esserci dei ladri e, evitando di entrare, segnalava i fatti alla Centrale Operativa della Polizia.

L’equipaggio della “Volante” del Commissariato di Rho - Pero, ricevuta immediatamente la richiesta d’intervento, sopraggiungeva nella via lasciando l’autovettura di servizio poco lontano, avvicinandosi a piedi verso l’abitazione sita in zona Santuario.

Il pedinamento del ladro e l'arresto

Gli agenti, si avvicinavano ad una finestra nel momento in cui un uomo, travisato con una mascherina chirurgica, tentava di scappare. Seppur l’individuo tentasse di guadagnare la fuga impugnando un grosso cacciavite, veniva subito immobilizzato e tratto in arresto.

Il ladro, R. C. del 1987, rhodense di origini dei paesi dell’est, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, veniva trovato in possesso di gioielli appena rubati, che venivano subito riconsegnati al proprietario. A seguito del processo per direttissima l’autore del furto è stato accompagnato al carcere di San Vittore per scontare la pena.

Sono in corso ulteriori indagini volte ad identificare eventuali complici.