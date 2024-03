Torna ad essere l'incubo della sua ex, ora finisce in carcere

Torna ad essere l'incubo dell'ex compagna, finisce in carcere: succede a Parabiago.

Torna ad essere l'incubo della ex

Era già stato gravato dal provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla casa della donna. Ma lui, 46enne, non aveva la minima intenzione di lasciare in pace la donna, sua ex convivente. Così ha iniziato a tempestarla di telefonate, facendo piombare la donna, ancora in un incubo. La vicenda è avvenuta a Parabiago. Lui e lei, entrambi italiani, vivono in città. I loro rapporti si erano incrinati da quando lui non le dava più tregua. Lui era già finito nei guai per il reato di maltrattamenti verso la donna e l'autorità giudiziaria aveva disposto per lui il divieto di avvicinarsi all'abitazione in cui vivevano. Il 46enne da quella casa se n'era andato. Ma nei giorni scorsi ecco le telefonate, tante, alla ex.

Ora il carcere

Ricevute le telefonate, ecco che il magistrato ha deciso di aggravare la misura alla quale l'uomo era sottoposto: per il 46enne si sono così aperte le porte del carcere