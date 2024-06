Titolare interviene per placare la lite, colpito con uno sfollagente in testa

Lite al Centro Pertini di Legnano, il titolare cerca di fare da paciere ma viene colpito con uno sfollagente alla testa.

Lite al Centro Pertini, titolare colpito con uno sfollagente in testa

La lite che scoppia all'interno del locale, il titolare che cerca di intervenire per sedare gli animi ma viene colpito con uno sfollagente. Attimi di paura quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, domenica 30 giugno 2024, a Legnano. Tutto è successo al Centro Pertini, noto centro di aggregazione che si trova in via Dei Salici. Erano circa le 12.20 quando due persone che si trovavano all'interno del locale hanno iniziato a litigare, litigio poi proseguito anche fuori, lungo la strada. E' qui che il coordinatore del locale, un 50enne senegalese, ha cercato di calmare i due uomini. Ma uno di questi ha preso uno sfollagente e l'ha colpito al capo. I due litiganti sono poi scappati.

I soccorsi e le indagini

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce bianca di Legnano. Il 50enne è stato portato all'ospedale di Legnano in codice verde con una ferita lacero contusa. Le indagini sono in corso e vedono impegnata la Polizia di Stato (allertata in ospedale) - che al momento non hanno trovato l'arma - che sta proseguendo negli accertamenti per risalire a chi ha colpito l'uomo.