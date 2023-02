Ti metto il fischietto nel c..o, genitori invadono il campo, arbitro accompagnato a casa dai carabinieri

Un nuovo caso di minacce ai danni di un arbitro di calcio. Genitori invadono il rettangolo di gioco a fine partita e il direttore di gara è costretto a uscire dagli spogliatoi accompagnato dai carabinieri.

Adesso entriamo in campo e ti sistemiamo noi

Ti metto il fischietto nel c..o, sei un incapace, adesso entriamo in campo e ti sistemiamo noi. Queste sono solamente alcune delle minacce lanciate dagli spalti all'arbitro della partita della categoria 2007 andata in scena nella mattinata di domenica tra Osaf Lainate e Mazzo di Rho. Una partita terminata con il punteggio di 1 a 1

La rabbia dei genitori del Mazzo

Una gara ad alta tensione con alcuni genitori della squadra rhodense pronti a contestare l'arbitro a ogni fischio. Un direttore di gara, che come spesso accade nei campionati giovanili aveva giunto qualche anno in più dei ragazzi in campo

L'invasione a fine partita e l'arrivo dei carabinieri

Dalle parole ai fatti, l'episodio più spiacevole si è verificato a fine partita con l'invasione di campo di un genitore della squadra del Mazzo. L'uomo ha inseguito l'arbitro che è però riuscito a chiudersi negli spogliatoi. Nel frattempo al campo dell'oratorio San Francesco di Lainate sono arrivati i carabinieri della compagnia di Rho che hanno atteso che hanno calmato gli animi, atteso che l'arbitro di facesse la doccia e successivamente accompagnato fino all'ingresso dell'autostrada.

Le decisioni del giudice sportivo

Cosa avrà scritto il direttore di gara sul referto si conoscerà giovedì quando usciranno le decisioni del giudice sportivo