Tetto in fiamme: diverse ore di lavoro per spegnere il rogo

Vigili del Fuoco

Le fiamme sono divampate in via Val Seriana a Lainate bruciando il tetto di una palazzina di due piani.

Grande lavoro per i Vigili del Fuoco che ieri, 5 maggio 2022, hanno spento un incendio scaturito da un tetto di un'abitazione a Lainate.

L'allarme per un tetto in fiamme

Le fiamme sono scaturite intorno alle 18.30 da una palazzina di due piani di via Val Seriana a Lainate: sul posto sono intervenuti i pompieri con 2 mezzi dei volontari di Inveruno, 2 da Rho, 2 di Legnano e 1 di Garbagnate. Una volta evacuato il palazzo, i vigili si sono occupati dello spegnimento delle fiamme: un'operazione resa molto complicata a causa della forte pioggia che ha reso il tetto scivoloso, oltre alla difficoltà di muoversi sulle travi di legno presenti nel sottotetto.

Un'operazione andata avanti per ore

I Vigili del Fuoco sono andati avanti con le operazioni fino a mezzanotte, mettendo in sicurezza l'intero stabile. Non si sono registrati feriti: in appoggio era presente un equipaggio del 118 e i Carabinieri per gestire la viabilità della strada. Ancora in fase di accertamento le cause scatenanti dell'incendio.