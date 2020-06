Spazzatura in fiamme a Legnano FOTO

Spazzatura in fiamme a Legnano in via Canazza.

Spazzatura in fiamme a Legnano

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno, il tetto di un edificio in via Canazza a Legnano qualcuno ha dato fuoco a della spazzatura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Legnano con un’autopompa serbatoio e un’autoscala, i quali hanno prontamente domato le fiamme.

