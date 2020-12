Tetto di una palazzina in fiamme: morto il cane FOTO

Tetto di una palazzina di Cuggiono in fiamme: morto il cane.

Tetto di una palazzina in fiamme: morto il cane

Ieri sera, martedì 1 dicembre, intorno alle 22, il tetto di una palazzina di quattro piani in via Novara a Cuggiono ha preso fuoco. Nell’incendio sono rimaste intossicate due persone mentre una è rimasta ustionate. Sul posto sono intervenuti sei mezzi dei Vigili del fuoco che hanno domato prontamente le fiamme. Tragica fine per un cane di grossa taglia che non ce l’ha fatta ed è morto nel rogo.

TORNA ALLA HOME