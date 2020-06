Tetto di un capannone in fiamme: arrivano i pompieri FOTO

Tetto di un capannone in fiamme a Dairago: arrivano i pompieri

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno, una parte di un tetto di un capannone in via dell’industria a Dairago è andato in fiamme. Sul posto Vigili del fuoco di Legnano con APS e Autoscala, i pompieri di Inveruno con APS e quelli di Milano con un carro soccorso. Il pannello fotovoltaico interessato dalle fiamme è stato rimosso, così come parte del tetto e i cavi elettrici.

