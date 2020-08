Testa incastrata nella lattina: gatto salvato dai vigili del fuoco FOTO

Intervento particolare per i vigili del fuoco volontari di Inveruno, giunti ad Ossona per liberare un micio la cui testa era rimasta incastrata in una lattina.

Testa incastrata nella lattina: gatto salvato dai vigili del fuoco

Intervento particolare per i vigili del fuoco volontari di Inveruno, che questa mattina si sono recati ad Ossona, in via Leonardo da Vinci, per salvare un gatto randagio la cui testa… era rimasta intrappolata in una lattina. Armati di cesoie e pazienza, i vigili sono alla fine riusciti a salvare il micio in difficoltà

