Test sierologici e tamponi, il Comune trova lo spazio e cerca laboratori

Test sierologici e tamponi, l’appello del Comune

Il Comune di Nerviano ha provveduto a trovare uno spazio adeguato ossia un locale all’interno la vecchia scuola di via Dei Boschi. Ora cerca laboratori che effettuino test sierologici e tamponi, strumenti importanti per il riconoscimento del contagio da Coronavirus.

In questi giorni infatti la Giunta comunale ha approvato una delibera per l’avviso di selezione per manifestazione d’interesse al fine di individuare laboratori in grado di effettuare test sierologici-tamponi per l’identificazione dell’infezione da Sars-CoV2 extra servizio sanitario nazionale. “L’Amministrazione comunale, considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica, mette a disposizione gratuitamente un locale nella vecchia scuola per l’effettuazione dei test ai cittadini residenti che spontaneamente decideranno di sottoporsi al prelievo e ne sosterranno l’intero costo a prezzi agevolati” spiega il sindaco Massimo Cozzi.

Le manifestazioni di interesse da parte dei laboratori interessati dovranno pervenire entro e non oltre le 12.00 dell’11 gennaio 2021 secondo le modalità previste nell’avviso che si trova sul sito internet del Comune di Nerviano.

