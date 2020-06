Test sierologici: dal 3 giugno anche nel Rhodense

Test sierologici: da mercoledì 3 giugno si effettueranno anche sul territorio dell’Asst Rhodense.

Test sierologici: l’obiettivo

A partire da mercoledì 3 giugno anche sul territorio dell’indAsst Rhodense sarà avviata l’indagine di siero prevalenza organizzata dal Ministero della Salute e dall’Istat che ha l’obiettivo di determinare la proporzione di persone nella popolazione che ha sviluppato una risposta anticorpale rispetto a determinanti antigenici di SARS-CoV-2.

Individuati 1.245 cittadini

Sul territorio dell’Asst Rhodense sono stati individuati 1.245 cittadini che saranno contattati per effettuare il prelievo, su appuntamento, in una delle 4 sedi autorizzate. Stiamo parlando del punto prelievi di Garbagnate Milanese in via Milano, 144 (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 14,00), del poliambulatorio di Arese in via Col di Lana, 10 (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 14,00), di quello di Paderno Dugnano in via Repubblica,13 (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 14,00) e al punto prelievi di Pero (fraz. Cerchiate) in via Risorgimento angolo via Matteotti (dal martedì al venerdì dalle 7,30 alle 12,30).

In caso di test positivo

In caso di risultato positivo del test, la persona sarà contatta dal proprio Medico di Medicina Generale per sottoporsi al tampone e verificare la presenza o meno del virus COVID 19. Sul territorio dell’Asst Rhodense i tamponi sono effettuati presso il POT di Bollate e l’Ospedale di Passirana.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE