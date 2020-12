Test rapidi, a Castano si fanno in auto alla tensostruttura

Test rapidi: a Castano Primo si potranno fare in auto alla tensostruttura di via Mantegna.

Test rapidi: un servizio per il territorio

A informare del nuovo servizio è il sindaco Giuseppe Pignatiello. “Abbiamo espletato la manifestazione di interesse e abbiamo individuato l’operatore migliore per realizzare a Castano Primo un Centro Tamponi e Test rapidi ‘Drive-Through’ – ha spiegato – Un servizio in più per tutti i castanesi e cittadini dei Comuni limitrofi!Siamo davvero soddisfatti di questo risultato, considerando anche il prezzo calmierato ottenuto per i nostri residenti”.

Uno screening su prenotazione e in auto

“Lo screening avverrà su prenotazione (nel volantino tutti i dettagli ) e sarà effettuato in sicurezza per tutti senza uscire dalla propria auto – ha continuato il primo cittadino – Crediamo fortemente che questo sia ancora una volta il momento di mettersi al servizio, delle persone e del servizio sanitario, provando ad intervenire dove ci sono delle mancanze. Noi ci proviamo, ci mettiamo in gioco, come sempre. Crediamo sia una buona opportunità per Castano e per tutto il nostro territorio: per chi vuole sottoporsi allo screening per scoprire se ha contratto o no il Covid-19 basterà prenotare il proprio tampone”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE