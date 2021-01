Test gratuiti a Castano: 365 tamponi effettuati

Test gratuiti a Castano: sono stati 365 i tamponi effettuati al 7 gennaio 2021.

Test gratuiti: i dati dei tamponi effettuati

A rendere noti i dati è il medico di base Franco Gaiara in una nota di sabato 9 gennaio. L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato Promotore Fondazione Aurea, dalla Comunità Pastorale Santo Crocifisso, in collaborazione appunto col dottor Gaiara. “Per completezza di informazione nei riguardi dei concittadini castanesi ritengo opportuno pubblicare i risultati della campagna gratuita anti Covid attualmente in essere presso la nostra città, anche in considerazione della (spero) dimenticanza del sindaco pro tempore che ha ritenuto sinora opportuno pubblicare solo i risultati della altrettanto validissima campagna a pagamento in essere presso la tensostruttura castanese” ha dichiarato Gaiara.

I dati

“Situazione tamponi rapidi antigenici gratuiti eseguiti al 7 gennaio. Dopo quattro sedute pomeridiane nelle settimane dal 23 dicembre 2020 al 31 dicembre presso l’oratorio di Castano Primo per iniziativa della Comunità Pastorale Santo Crocifisso e del Comitato Promotore Fondazione Aurea: 158.

Per iniziativa automa di una impresa castanese a tutela dei lavoratori dipendenti castanesi e non: 207.

Totale tamponi eseguiti: 365.

363 negativi

2 positivi

Questi ultimi sono stati indirizzati al proprio Medico di Medicina Generale per il proseguo del protocollo previsto dalle attuali disposizioni. La campagna anti Covid prosegue. Devo personalmente ringraziare la Comunità Pastorale Santo Crocifisso, don Piero e don Giacomo in particolare per la sensibilità e la disponibilità espressa – ha spiegato Gaiara – Altrettanto devo fare per il Comitato Promotore Fondazione Aurea che ha avuto l’idea e che mi permette di operare in sicurezza. Assolutamente da apprezzare il senso di responsabilità e di grande civismo della impresa castanese che ancora una volta si rende presente nei momenti che contano”.

