Test epidemiologici a Vanzaghello: si iscrivono in 2.400

Test epidemiologici a Vanzaghello: oltre duemila i cittadini che si sono sottoposti allo screening.

Test epidemiologici: l’indagine a Vanzaghello

Si è conclusa ufficialmente l’indagine epidemiologica coordinata dal professor Massimo Galli del Sacco di Milano, da Città Metropolitana e dall’Università Statale degli Studi di Milano a Vanzaghello. L’indagine, che era partita il 2 luglio, aveva lo scopo di mappare la diffusione del Covid-19 all’interno del comune di Vanzaghello (come è stato fatto anche in altre 4 città lombarde), così da ottenere dei risultati utili per la ricerca e la scienza. Allo screening si sono sottoposti 2.400 cittadini, ma per i risultati ci vorrà ancora un po’ di tempo.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE