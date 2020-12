Test antigenici rapidi Covid-19 a Cassinetta di Lugagnano venerdì 18 dicembre.

Venerdì 18 dicembre nel Centro Polifunzionale di Piazza Gaetano Negri a Cassinetta di Lugagnano, dalle 10 alle 16 verrano eseguiti test antigenici rapidi Covid-19.

In caso di riscontro positivo si procederà gratuitamente ad effettuare il test molecolare.

La campagna, fatta in accordo anche con i Comuni di Albairate e di Rosate, vedrà prossimamente nuove date.

Per prenotazioni www.istitutobiomedico.it/prenotatampone/

In caso di difficoltà a prenotare è disponibili il n. 848800777.

E’ indispensabile presentarsi con documento in corso di validità e tessera sanitaria.

