Dopo quelle di Forlì e Grosseto, in Italia apre i battenti la terza stazione di ricarica in cui sono presenti le colonnine di ultima generazione per la ricarica di auto elettriche Tesla Supercharger V3, con potenza di 250 kW. Tesla è un’azienda californiana che produce veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici e sistemi residenziali ed industriali di stoccaggio energetico, impegnata ad accelerare la transizione del mondo alle energie sostenibili ed a promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili.

Tesla Supercharger V3: in Italia apre la terza stazione di ricarica. Dove? Ad Arese!