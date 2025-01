Tesla schiacciata da un cavalletto staccatosi da un camion

Tesla schiacciata da un cavalletto, grande paura a Rescaldina.

Grande paura nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, a Rescaldina. Intorno alle 7.40 infatti una Tesla che stava viaggiando lungo la via Melzi è stata colpita, e schiacciata, da un cavalletto che si era sganciato da un camion che proveniva in direzione opposta. Sull'auto viaggiava un 51enne insieme a una donna di 49 anni e un 13enne.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati, in codice rosso, due ambulanze e due automediche del 118 insieme alla Polizia Locale, Carabinieri e Vigili del fuoco. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi, solo ammaccature per la vettura.