Terribile scontro tra un’auto e una moto a Vanzaghello

Terribile scontro tra un’auto e una moto a Vanzaghello

Un uomo di 33 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale tra un’auto e una moto avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre, poco prima delle 18, lungo via Madonna della neve a Vanzaghello.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenute a sirene spiegate la Croce rossa di Legnano e un’automedica.

Il 33enne, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato trasportato dall’ambulanza in ospedale a Legnano in codice giallo.

TORNA ALLA HOME