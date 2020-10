Terribile caduta da bici: arriva l’elisoccorso per un uomo di 56 anni.

Ambulanza della Croce bianca di Legnano ed elisoccorso sono intervenuti in codice rosso lungo la Sp34 ad Arconate. Un uomo di 56 anni è caduto rovinosamente dalla bici. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale dall’elisoccorso. Allertati anche i Carabinieri di Legnano.

