Terremoto nel CdV: Valsecchi lascia la sezione

Terremoto nel Controllo di Vicinato a Parabiago: dopo 7 anni Walter Valsecchi lascia la sezione e si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

Dopo sette anni di presenza attiva e di impegno per far crescere e funzionare il Controllo di Vicinato a Parabiago, lo storico volto nonché presidente Walter Valsecchi lascia il comitato cittadino. Un impegno volontario che continua a mantenere invece per il CdV Altomilanese, dove ricopre il ruolo di responsabile, e per quello di Milano e provincia, come referente. Alla base della decisione “molto sofferta”, come ha sottolineato lo stesso parabiaghese, diversi motivi: dalla decisione dell’Amministrazione Cucchi di affidare, “senza condivisione”, la delega al CdV alla neo consigliera in quota Lega Valentina Re, al mancato rinnovo del direttivo esecutivo, scaduto – come da Statuto – nel 2019.

