Terremoto a Rho… voi lo avete sentito? In realtà non dovreste… perché la scossa ha avuto un’intensità di magnitudo 1.8, ovvero sette punti sotto la soglia d’avvertibilità. Comunque un fatto raro che l’epicentro si localizzi in una zona di pianura come il Milanese.

Ad ogni modo è vero che Rho è stato valutato in zona sismica 4 ( area con la minor pericolosità, qui i terremoti sono rari) secondo criteri di pericolo sismico che caratterizzano l’Italia in quattro aree in base ai valori dell’accelerazione orizzontale massima (ag) con una possibilità del solo 10% di essere superata.

Ieri sera, lunedì 19 ottobre 2020, esattamente alle 19.49, la terra ha lievemente tremato. La scossa, a 35.5 chilometri di profondità sotto Rho, ha avuto un’intensità di magnitudo 1.8.

VI RICORDIAMO CHE LA SOGLIA D’AVVERTIBILITA’ E’ MAGNITUDO 2.5. PER FARVI UN’IDEA, ECCO LA TABELLA DI COMPARAZIONE FRA LA SCALA RICHTER E LA SCALA MERCALLI:

