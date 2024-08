Terrazzano, Pullman in fiamme sull'autostrada A8

Paura a Rho, in prossimità del ponte di Terrazzano, sopra al cimitero. Pullman in fiamme sull'autostrada A8.

Pullman in fiamme

Tanta paura a Terrazzano attorno alle 16 di giovedì 29 agosto a causa di un incendio che ha coinvolto un pullman che viaggiava sull'autostrada A8 in direzione Milano. Il mezzo, in prossimità del ponte di Terrazzano di Rho, non lontano dal cimitero cittadino, ha preso fuoco per cause ancora da chiarire. Nel giro di poco tempo un'alta colonna di fumo nera si è sollevata in cielo, destando la preoccupazione di molti cittadini. Tanti di loro si sono avvicinati ad osservare la scena.

Vigili del Fuoco e Polizia Locale sul posto

Sul posto sono prontamente intervenuti sia i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio. L'autista del mezzo è repentinamente sceso e per fortuna non ci sono stati feriti. Le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri si sono repentinamente concluse, fortunatamente senza feriti. Pochi i disagi alla viabilità, con le auto che hanno potuto continuare a transitare sopra il ponte. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale.