Terminata la costruzione della rotatoria tra via Amendola e viale Lombardia

L’incrocio tra viale Lombardia e via Amendola che permette l’accesso alla frazione di Ravello in prossimità degli impianti sportivi, vede realizzata la rotatoria che agevola il traffico e rende l’incrocio molto più sicuro.

Finita la rotatoria tra via Amendola e viale Lombardia

I lavori erano stati programmati in febbraio per essere realizzati entro la primavera di quest’anno, ma di fatto iniziati nel mese di marzo per i rallentamenti dovuti al lockdown. Nonostante queste difficoltà, l’Amministrazione comunale è riuscita a mantenere gli impegni e la programmazione degli interventi completando il tutto in questi giorni. Si ricorda, infatti, che il progetto era stato approvato nel luglio del 2019 per essere inserito nelle opere pubbliche da realizzare nel 2020. Oltre alla realizzazione della rotatoria che ha dovuto attendere la declassazione del tratto stradale, nei limiti del comune di Parabiago, passando da competenza di Città Metropolitana a comunale prima di essere realizzata, il progetto ha visto realizzare anche tratti di piste ciclabili che colleghino via Amendola a via Butti, i cui lavori sono terminati anch’essi in questi giorni.

Le parole dell’assessore Dario Quieti

“Siamo lieti di essere riusciti a mantenere gli impegni previsti per la realizzazione delle opere pubbliche in questo primo semestre dell’anno, nonostante le difficoltà dovute al lockdown. Il progetto per la realizzazione della rotatoria su via Amendola ha richiesto impegno da tempo da parte degli uffici comunali che ringrazio per la professionalità dimostrata anche in tempi più faticosi per lo svolgimento del lavoro. L’intervento mette finalmente in sicurezza l’accesso alla frazione di Ravello in prossimità degli impianti sportivi utilizzati da moltissimi utenti. Inoltre, le piste ciclabili di collegamento con via Butti garantiscono condizioni di maggior sicurezza per coloro che utilizzano la bicicletta per raggiungere i servizi pubblici”.

Il commento del sindaco Raffaele Cucchi

“La realizzazione di questo progetto ci permette di raggiungere due obiettivi importanti che l’Amministrazione si era data da tempo: sicurezza stradale e attuazione di politiche ambientali sostenibili. L’incrocio, infatti, ha sempre presentato difficoltà di accesso alla frazione e causato incidenti anche importanti, la rotatoria risolve finalmente questa problematica assicurando maggior sicurezza per tutti”.

TORNA ALLA HOME