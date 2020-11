Tentato furto in una gioielleria prontamente sventato dal titolare

Tentato furto in una gioielleria di Magenta: il titolare se ne accorge e chiama le Forze dell’ordine

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 novembre, due donne rom hanno tentato un furto con destrezza nella gioielleria Fugazzi in via IV Giugno a Magenta. Il titolare, accortosi di quanto stava succedendo, ha chiamato le Forze dell’ordine che hanno prontamente sventato l’atto. Le due donne sono state portate in Caserma per gli accertamenti di rito.

