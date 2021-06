Tentativo di scasso al bancomat di Barbaiana di Lainate.

Dei malviventi hanno cercato di danneggiare il monitor del bancomat della banca Intesa Sanpaolo in via Meda a Barbaiana di Lainate, per cercare di rubare del denaro.

Il tentato furto con scasso è avvenuto nella notte tra lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno.

Non è la prima volta che i ladri prendono di mira questo bancomat ma questa volta il tentativo non è andato a buon fine.

Al momento il bancomat è quindi fuori servizio.