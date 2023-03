Tentata rapina a una donna: la Polizia arresta un 49enne

La Polizia di Stato ha arrestato a Legnano un 49enne che aveva tentato di rapinare una donna mentre si trovava in via Diaz.

La Polizia arresta un 49enne

Nel tardo pomeriggio di venerdì 17 marzo, gli agenti del Commissariato Legnano, nel corso del servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno arrestato in Via Santa Caterina un cittadino italiano di quarantanove anni, con precedenti di polizia, resosi responsabile del reato di tentata rapina ai danni di una donna.

Durante la perlustrazione, giunti in Via Diaz, gli agenti della Volante scorgevano nell'intersezione con Via Santa Caterina una donna visibilmente agitata e in lacrime, pertanto gli agenti, allarmati, prendevano immediatamente contatti con la donna, per accertarsi di quanto le fosse occorso, apprendendo dalla stessa che pochi istanti prima era stata aggredita da un soggetto che pretendeva dalla stessa la consegna di denaro.

Gli agenti quindi rintracciavano immediatamente l'autore dell'aggressione, che veniva loro indicato dalla donna e da un cittadino che poco prima, con alto senso civico, l'aveva soccorsa riuscendo a far desistere dall'azione il soggetto.