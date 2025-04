Fallisce il colpo all’interno di un cantiere edile a Rho grazie al pronto intervento della guardie giurate e alle forze dell'ordine.

Tentano il furto in cantiere: arrestate due persone

Ieri pomeriggio, poco prima delle 15:00, tre malviventi incappucciati e vestiti di scuro si sono introdotti all’interno dell’area adibita ai lavori, presumibilmente con l’intento di asportare materiali e oggetti di valore. I soggetti si sono introdotti scavalcando la recinzione del cantiere e hanno iniziato ad aggirarsi nelle varie aree del cantiere.

I loro movimenti sono stati colti dalla Centrale Operativa Sicuritalia che, dopo aver visionato accuratamente le immagini live del furto in corso, ha inviato diverse pattuglie di Guardie Giurate, allertando congiuntamente le Forze dell’Ordine e il Responsabile della struttura. Colti in flagranza, i malviventi hanno tentato di darsi alla fuga ma due di loro sono stati bloccati e consegnati alle Forze dell’Ordine per gli accertamenti del caso.

Sono in fase di valutazione i danni al cantiere che, da un primo sopralluogo, risultano minimi. Il colpo, comunque, è da considerarsi fallito.